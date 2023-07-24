Кержаков: Акинфеев как Месси, суперталант, такие люди рождаются раз в сто лет

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков сравнил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, заявив, что подобные им суперталантливые люди рождаются раз в сто лет.

«Что касается уникальности Игоря Акинфеева, а почему Лионель Месси так долго держится на топ-уровне? Потому что это Месси. Также и Акинфеев. Я в первый раз о нём слышал в 13 лет, почти вся Россия уже о нём говорила. Это суперталант, такие люди раз в сто лет рождаются», — приводят слова Кержакова «РИА Новости Спорт».

37-летний Акинфеев выступает за основную команду с 2003 года. Всю свою карьеру на клубном уровне вратарь играет только за армейцев, в составе которых стал шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.