Бразилия — Панама: хозяева открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F в эти минуты проходит на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия).
Бразилия, считавшаяся явным фаворитом матча с Панамой, открыла счёт уже на 19-й минуте встречи. Забитым мячом отметилась Эри Боржес.
Интересно, что в стартовом составе сборной Бразилии на поле не вышла широко известная футболистка Марта — она начала матч на скамейке запасных.
Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли ничью (0:0).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 24 июля 2023
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