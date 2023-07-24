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Бразилия — Панама: хозяева открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Бразилия — Панама: хозяева открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F в эти минуты проходит на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия).

Бразилия, считавшаяся явным фаворитом матча с Панамой, открыла счёт уже на 19-й минуте встречи. Забитым мячом отметилась Эри Боржес.

Интересно, что в стартовом составе сборной Бразилии на поле не вышла широко известная футболистка Марта — она начала матч на скамейке запасных.

ЧМ-2023 (ж). Группа F. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 14:00 МСК
Бразилия (ж)
2-й тайм
4 : 0
Панама (ж)
1:0 Borges – 19'   2:0 Borges – 39'   3:0 Beatriz – 48'   4:0 Borges – 70'

Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли ничью (0:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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