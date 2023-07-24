Бразилия — Панама: бразильянки забили второй гол в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F в эти минуты проходит на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия).

Бразилия забила второй гол на 39-й минуте игры. Дубль оформила Эри Боржес, которая ранее уже отметилась забитым мячом на 19-й минуте.

Интересно, что в стартовом составе сборной Бразилии на поле не вышла широко известная футболистка Марта — она начала матч на скамейке запасных.

Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли вничью (0:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.