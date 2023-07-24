Вратарь «Урала» Помазун: моя мечта — уехать в Европу, снова услышать гимн Лиги чемпионов

Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун рассказал, что мечтает играть в европейском чемпионате, отметив, что это не обязательно должен быть топ‑клуб.

«Хотелось бы попасть в топ‑клуб России или Европы. Есть много хороших команд, где я могу приносить пользу и помогать достигать результата. При этом я всегда рад помогать «Уралу» добиваться только наивысших достижений. Европа? Не обязательно топовый клуб или чемпионат. Сейчас очень сложно туда уехать.

Если будут предложения, мне, конечно, хотелось бы попробовать свои силы, вновь услышать гимн Лиги чемпионов, Лиги Европы. Может быть как Франция, так и Бельгия со Швейцарией? Конечно. Моя мечта — уехать в европейский чемпионат. Как и у любого футболиста. Далер Кузяев перешёл в «Гавр», желаю ему удачи, чтобы всё у него получилось. Он большой молодец», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».