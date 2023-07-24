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Валерий Газзаев высказался о готовности ЦСКА к новому сезону РПЛ

Валерий Газзаев высказался о готовности ЦСКА к новому сезону РПЛ
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался насчёт готовности армейцев к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

«В матче с «Уралом» мы не увидели исполнительского мастерства, потому что команды не были готовы. Суперкубок сыграли на эмоциях и настрое, но это одно дело. Но и там было видно, что некоторые игроки недоработали в подготовительном периоде. Это было видно и по «Динамо» в матче с «Краснодаром». Захарян на 25-й минуте уже взялся за коленки, тяжело дышал. Возникает вопрос — а что они делали в подготовительный период?

Надо готовиться к чемпионату, правильно спланировать программу подготовки для того, чтобы пройти дистанцию длинного турнира. Для этого команда должна быть хорошо подготовлена. Тогда будут добиваться результатов. А когда этого нет, вратари всегда будут начинать атаки, никакого контроля мяча и индивидуальных качеств не будет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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