Бразилия — Панама: хозяева забили третий гол в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F в эти минуты проходит на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия).

Бразилия забила быстрый гол в начале второго тайма. На 48-й минуте отличилась Бия Занератто, а ассистировала ей Эри Боржес, на счету которой уже есть два забитых мяча. Таким образом, бразильянки довели своё преимущество до разгромного — 3:0.

Интересно, что в стартовом составе сборной Бразилии на поле не вышла широко известная футболистка Марта — она начала матч на скамейке запасных.

Соперниками женских сборных Бразилии и Панамы по группе являются команды Франции и Ямайки, которые уже провели очный матч и сыграли вничью (0:0).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.