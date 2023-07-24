Иржи Ярошик: в моё время трансфера ведущего игрока ЦСКА в «Спартак» не могло быть
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Главный тренер «Оренбурга» и экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что во времена его выступлений за красно-синих трансфера ведущего футболиста армейцев в «Спартак» не было бы.
«В моё время, если бы один ведущий игрок ЦСКА перешёл бы в «Спартак», даже не знаю, как бы его приняли. Думаю, тогда такого даже не могло бы быть. Сейчас немного другое время, всё меняется, поэтому происходят такие трансферы», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».
Напомним, этим летом парагвайский футболист ЦСКА Хесус Медина перешёл в «Спартак». Он выступал за армейцев с января 2022 года. Иржи Ярошик играл за ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе красно-синих чешский игрок стал чемпионом России, а в 2005 году присоединился к лондонскому «Челси».
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