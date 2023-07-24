«ПСЖ» разрешил Мбаппе вести переговоры с «Аль-Хилялем»

«ПСЖ» разрешил нападающему команды Килиану Мбаппе вести переговоры по переходу в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Джеймс Бенг в своём «твиттере».
По информации источника, диалог между клубами ещё продолжается, однако представить возможность того, что «ПСЖ» откажется от предложения «Аль-Хиляля» в размере € 300 млн, очень трудно.
Напомним, ранее о предложении «Аль-Хиляля» за Мбаппе сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее Мбаппе был выведен из состава «ПСЖ» во время предсезонного тура парижан в Японии. Футболист, у которого ещё год по контракту с французским клубом, может покинуть команду в текущее трансферное окно.
В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца:
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