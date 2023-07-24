«Аль-Хиляль» готов дать Мбаппе контракт с зарплатой € 700 млн за сезон

Саудовский «Аль-Хиляль» всерьёз настроен на подписание контракта с нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает журналист Джеймс Бенг в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб готов предложить французу годичный контракт с зарплатой € 700 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение «ПСЖ» о трансфере 24-летнего Мбаппе за € 300 млн. Французский клуб разрешил своему нападающему начать переговоры о переходе в саудовскую команду.

Напомним, Мбаппе отказался от продления контракта с «ПСЖ», из-за чего клуб вывел футболиста из состава команды на предсезонный тур в Японии. Через год форвард может стать свободным агентом и покинуть парижан бесплатно.

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