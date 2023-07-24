«Аль-Наср» предложит «Баварии» € 40 млн за Садио Мане

Саудовский «Аль-Наср» продолжает работу над трансфером нападающего «Баварии» Садио Мане. Мюнхенскому клубу предложат € 40 млн за футболиста. Об этом сообщает журналист CBS Джеймс Бендж в своём «твиттере».
По сведениям источника, зарплата Мане в «Аль-Насре» может составить € 40 млн после вычета налогов. Отмечается, что клуб подал запрос в Центр передового опыта по приобретению игроков при Министерстве спорта Саудовской Аравии для финансирования этой сделки.
Напомним, ранее сообщалось, что сам Мане дал добро на переход в «Аль-Наср». В сезоне-2022/2023 на счету Садио 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Ранее в своей карьере сенегальский нападающий выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон» и «РБ Зальцбург».
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