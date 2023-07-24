«Аль-Хиляль» готов отпустить Мбаппе в «Реал» бесплатно, потратив на него € 1 млрд

«Аль-Хиляль» готов будет бесплатно потерять нападающего Килиана Мбаппе через год при условии, что его трансфер из французского «ПСЖ» состоится этим летом. Об этом сообщает журналист Джеймс Бенг в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб не будет против, если Мбаппе захочет провести в команде более одного сезона, однако «Аль-Хиляль» готов и бесплатно отпустить форварда в мадридский «Реал», если тот захочет уйти через год.
Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему дать контракт на год с зарплатой € 700 млн. Таким образом, саудовский клуб готов потратить на игрока € 1 млрд.
В случае перехода в «Аль-Хиляль» на таких условиях Мбаппе станет самым дорогим и самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
Вембаньяма встретился с Мбаппе:
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