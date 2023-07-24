Олакунле Олусегун: моя цель — выиграть чемпионат России с «Краснодаром» в этом сезоне

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун признался, что поставил перед собой цель выиграть Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2023/2024.

«Этим летом я вёл переговоры с европейскими клубами, но потом сообщил агенту, что не хочу покидать «Краснодар». Мы с семьей решили, что мне будет лучше остаться в «Краснодаре» ещё на один сезон. Моя цель — выиграть с «Краснодаром» чемпионат России в этом сезоне», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Олакунле Олусегун перешёл в «Краснодар» из болгарского «Ботева» в июле прошлого года за € 1,2 млн. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний нигериец провёл 24 матча, забил пять мячей и сделал две результативные передачи. «Краснодар» завершил сезон-2022/2023 на шестом месте, набрав 48 очков.