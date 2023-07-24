Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 24 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. В жеребьёвке первой части принимали участие две команды, вступающие в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов на этом этапе, и 10 команд-победительниц второго квалификационного раунда. В Пути лиги сыграют восемь команд, шесть из которых начнут борьбу на этом этапе, а два оставшиеся являются победителями второго квалификационного раунда.

В итоге сформировались следующие пары:

Путь чемпионов

Группа 1

«Ракув»/«Карабах» — «Арис»/«БАТЭ».

«Зриньски»/«Слован Бр» — «Шериф»/«Маккаби» (Хайфа).

АЕК — «Динамо» (Загреб)/«Астана».

Группа 2

«Лудогорец»/«Олимпия Л» — «Жальгирис»/«Галатасарай».

«Брейдаблик»/«Копенгаген» — «Спарта».

«КИ Клаксвик»/«Хеккен» — «ХИК»/«Молде».

Путь лиги

«Брага» — «Бачка Топола».

«Рейнджерс» — «Серветт»/«Генк».

«Днепр-1»/«Панатинаикос» — «Марсель».

ПСВ — «Штурм Грац».