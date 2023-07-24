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Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. В жеребьёвке первой части принимали участие две команды, вступающие в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов на этом этапе, и 10 команд-победительниц второго квалификационного раунда. В Пути лиги сыграют восемь команд, шесть из которых начнут борьбу на этом этапе, а два оставшиеся являются победителями второго квалификационного раунда.

В итоге сформировались следующие пары:

Путь чемпионов
Группа 1
«Ракув»/«Карабах» — «Арис»/«БАТЭ».
«Зриньски»/«Слован Бр» — «Шериф»/«Маккаби» (Хайфа).
АЕК — «Динамо» (Загреб)/«Астана».

Группа 2
«Лудогорец»/«Олимпия Л» — «Жальгирис»/«Галатасарай».
«Брейдаблик»/«Копенгаген» — «Спарта».
«КИ Клаксвик»/«Хеккен» — «ХИК»/«Молде».

Путь лиги
«Брага» — «Бачка Топола».
«Рейнджерс» — «Серветт»/«Генк».
«Днепр-1»/«Панатинаикос» — «Марсель».
ПСВ — «Штурм Грац».

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