Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 24 июля, в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Команды были разделены на две сетки — Путь чемпионов и Путь лиги. В жеребьёвке первой части принимали участие две команды, вступающие в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов на этом этапе, и 10 команд-победительниц второго квалификационного раунда. В Пути лиги сыграют восемь команд, шесть из которых начнут борьбу на этом этапе, а два оставшиеся являются победителями второго квалификационного раунда.
В итоге сформировались следующие пары:
Путь чемпионов
Группа 1
«Ракув»/«Карабах» — «Арис»/«БАТЭ».
«Зриньски»/«Слован Бр» — «Шериф»/«Маккаби» (Хайфа).
АЕК — «Динамо» (Загреб)/«Астана».
Группа 2
«Лудогорец»/«Олимпия Л» — «Жальгирис»/«Галатасарай».
«Брейдаблик»/«Копенгаген» — «Спарта».
«КИ Клаксвик»/«Хеккен» — «ХИК»/«Молде».
Путь лиги
«Брага» — «Бачка Топола».
«Рейнджерс» — «Серветт»/«Генк».
«Днепр-1»/«Панатинаикос» — «Марсель».
ПСВ — «Штурм Грац».
- 24 июля 2023
-
17:17
-
16:53
-
16:52
-
16:49
-
16:46
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:05
-
16:05
-
16:03
-
15:58
-
15:55
-
15:47
-
15:36
-
15:34
-
15:33
-
15:31
-
15:20
-
15:18
-
15:11
-
15:11
-
15:05
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:28
-
14:24
-
14:12
-
14:08
-
14:06
-
14:02