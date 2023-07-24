Бразильянка Марта сыграла на 6-м чемпионате мира в карьере. Фанаты встретили её овациями
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Футболистка сборной Бразилии Марта вышла на поле во втором тайме матча 1-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 с Панамой. Этот чемпионат мира стал для Марты шестым в карьере. Трибуны встретили её выход на поле громкими овациями.
Напомним, сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F состоялась на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия) и завершилась победой бразильских футболисток с разгромным счётом 4:0.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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