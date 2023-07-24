Бразильянка Марта сыграла на 6-м чемпионате мира в карьере. Фанаты встретили её овациями

Футболистка сборной Бразилии Марта вышла на поле во втором тайме матча 1-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 с Панамой. Этот чемпионат мира стал для Марты шестым в карьере. Трибуны встретили её выход на поле громкими овациями.

Напомним, сегодня, 24 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встретились сборные Бразилии и Панамы. Игра 1-го тура группы F состоялась на стадионе «Хиндмарш» (Аделаида, Австралия) и завершилась победой бразильских футболисток с разгромным счётом 4:0.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.