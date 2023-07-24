«У «Зенита» найдутся другие провокаторы». Форвард «Спартака» Соболев — об уходе Малкома

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил шансы своей команды побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ, а также заявил, что у сине-бело-голубых найдутся новые провокаторы вместо уходящего из клуба форварда Малкома.

«Будет ли борьба с «Зенитом»? Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок…

Слышал ли, что из «Зенита» уходят провокаторы (Соболев в одном из своих интервью в прошлом сезоне назвал игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо провокаторами. — Прим. «Чемпионата»)? Найдутся другие», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Ранее о переходе Малкома в «Аль-Хиляль» сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Полузащитник петербуржцев Клаудиньо, по слухам, может продолжить карьеру во «Фламенго».