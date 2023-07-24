Волков: есть желание попробовать себя в Европе, но пока я — игрок «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о желании попробовать свои силы в Европе.

«Насчет интереса ко мне со стороны других клубов ничего не знаю. Наверное, это происходило всё внутри клуба. Но ко мне никто не подходил. Сейчас все мысли только о «Краснодаре». Хочу как можно больше успехов добиться именно с этим клубом. Всегда есть желание попробовать себя в Европе, но на данный момент я — игрок «Краснодара». Посмотрим, что будет дальше, я отыграл всего один сезон», — приводит слова Волкова Sport24.

В прошлом сезоне 20-летний Волков отыграл 27 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. «Быки» завершили кампанию на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.