Волков: есть желание попробовать себя в Европе, но пока я — игрок «Краснодара»
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о желании попробовать свои силы в Европе.
«Насчет интереса ко мне со стороны других клубов ничего не знаю. Наверное, это происходило всё внутри клуба. Но ко мне никто не подходил. Сейчас все мысли только о «Краснодаре». Хочу как можно больше успехов добиться именно с этим клубом. Всегда есть желание попробовать себя в Европе, но на данный момент я — игрок «Краснодара». Посмотрим, что будет дальше, я отыграл всего один сезон», — приводит слова Волкова Sport24.
В прошлом сезоне 20-летний Волков отыграл 27 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативных передачи. «Быки» завершили кампанию на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.
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