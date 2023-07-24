Кобелев: ещё один клуб в РПЛ от Питера? Всё зависит от желания людей содержать команды

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Кобелев выразил мнение о возможности появление в Российской премьер-лиге второго клуба, представляющего Санкт-Петербург.
«Достоин ли Санкт-Петербург ещё одной команды в РПЛ? Для того, чтобы в Питере была вторая команда, её надо финансировать. Было уже много примеров — «Динамо», «Тосно», сейчас «Ленинградец». Всё будет зависеть от желания людей содержать команды. К тому же команда должна быть с историей и болельщиками, а создать клуб с нуля тяжело.
Как отношусь к лозунгу «один город — одна команда»? Болельщики хотят, чтобы была одна команда. В Москве много команд, а в Питере всегда была одна, много никогда не было. Постоянно был один «Зенит». Считаю ли я мифом, что в Санкт-Петербурге просто не дадут создать конкурирующую с «Зенитом» команду? Тяжело ответить. Содержание команды в РПЛ — накладная штука. Если у кого-то будет возможность содержать клуб, значит, будет», — сказал Кобелев в интервью Legalbet.
- 24 июля 2023
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