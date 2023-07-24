«Будем творить историю дальше». Голкипер «Урала» Помазун — о матче с ЦСКА

Голкипер «Урала» Илья Помазун прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:1). «Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года.

«Мы за этот год уже столько матчей сыграли, что, кажется, отлично знаем друг друга. С ЦСКА нам играть проще, чем с другими командами. Рады, что так начали сезон, потому что в предыдущие три‑четыре года стартовый матч проигрывали. Конечно, выигрывать приятно. А после матча узнал, что победа стала исторической, так что вообще супер. Будем творить историю дальше.

ЦСКА — это топ‑клуб, занявший второе место и выигравший Кубок России, против него всегда сложно играть. Там хороший подбор футболистов, и мы были готовы к тому, что они будут создавать моменты. Но наши защитники отлично отыграли, страховали во всех эпизодах. Все молодцы», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».