«Манчестер Юнайтед» представил новую выездную форму, основной цвет которой — зелёный

Английский «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте презентовал выездную форму на сезон-2023/2024.
«Сегодня мы с гордостью представляем новую выездную форму «Манчестер Юнайтед» на сезон-2023/2024, отмечая легендарное прошлое клуба и принимая свежий современный вид, который находит отклик у нового поколения футбольных звёзд на самых грандиозных полях мира.
Эта футболка, в частности, отсылает нас к ранним годам существования клуба, возрождая культовые вертикальные полосы, которые в последний раз можно было увидеть два десятилетия назад. Этот дизайн занимает особое место в сердцах поклонников «Юнайтед», пробуждая воспоминания о моментах, запечатлённых в анналах футбольной истории.
Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»
Новая выездная форма черпает вдохновение из ранних футболок, представляя свежую интерпретацию классического зелёного цвета. Бордово-красные линии акцентируют внимание на белых блоках, напоминая характерные красные кирпичи и архитектуру города. Тёмно-зелёная основа представляет собой городской пейзаж, которым славится Манчестер, обеспечивая идеальный холст для смелого, яркого дизайна. Завершает силуэт стильный белый ребристый воротник с круглым вырезом», — написано в заявлении клуба.
- 24 июля 2023
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