Арсен Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч Кубка России

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прилетел с командой в Нижний Новгород на матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Пари Нижний Новгород» и «Динамо» встретятся завтра, 25 июля. Начало игры — в 18:30 мск.

Фото: ФК «Динамо»

Ранее сообщалось, что «Динамо» и итальянский «Лацио» пришли к соглашению по переходу футболиста. По информации источника, сумма трансфера составит € 10 млн, плюс € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута сегодня, 24 июля.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.