Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 24 июля, турнирная таблица

Сегодня, 24 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G национальная команда Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Италии. В группе Н команда Германии разгромила сборную Марокко со счётом 6:0. В группе F бразильянки забили четыре мяча Панаме — 4:0.

Результаты матчей 24 июля:

Италия — Аргентина — 1:0;

Германия — Марокко — 6:0;

Бразилия — Панама — 4:0.

Завтра, 25 июля, матчем Колумбии и Южной Кореи завершится 1-й тур, а также начнётся 2-й в группе А.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.