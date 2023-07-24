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Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 24 июля, турнирная таблица

Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 24 июля, турнирная таблица
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Сегодня, 24 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G национальная команда Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Италии. В группе Н команда Германии разгромила сборную Марокко со счётом 6:0. В группе F бразильянки забили четыре мяча Панаме — 4:0.

Результаты матчей 24 июля:

Италия — Аргентина — 1:0;
Германия — Марокко — 6:0;
Бразилия — Панама — 4:0.

Завтра, 25 июля, матчем Колумбии и Южной Кореи завершится 1-й тур, а также начнётся 2-й в группе А.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Турнирная таблица чемпионата мира среди женщин
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