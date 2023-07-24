Юсупов высказался о целях «Сочи» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос журналиста о целях своей команды на предстоящий сезон.
«Цели? Сложно сказать, у нас много сильных игроков уходит. Поэтому замахиваться на какие-то высокие места тяжело. Поэтому будем стараться идти от игры к игры, подниматься как можно выше. По ходу сезона будет понятно. Если к зиме будем в первой пятерке, то почему не замахнуться на что-то. Но может всё оказаться и по-другому», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».
В первом туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Сочи» обыграл на своём поле «Балтику» со счётом 2:0. В прошлом розыгрыше чемпионата России южане заняли десятое место, набрав 38 очков в 30 матчах. Годом ранее, сочинцы завоевали серебряные медали национального первенства, отстав от чемпиона, питерского «Зенита», на девять очков.
- 24 июля 2023
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