Веденеев: «Пари НН» так и не понял, что с таким «Зенитом» можно было сыграть более смело

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев поделился впечатлениями от стартового матча команды в новом сезоне.

«У «Зенита» продолжается нестандартная история. Мы привыкли, что среднюю линию в команде составляют бразильцы, а сейчас приходится всё заново переоценивать. Многого не понимаем, что-то ищем, но не можем найти — как и игроки ищут друг с другом эти новые связи. Наполовину в составе играет скамейка.

С «Пари НН» территориальное преимущество гостей было подавляющим, но нижегородцы могли играть более смело. А так по привычке встали у своих ворот и стояли два тайма, позволили даже не столько создавать моменты «Зениту», а зенитовской обороне отдыхать. Потому что чтобы заставить допустить ошибку, надо больше давить, тем более в домашней игре. Но они решили иначе, за что и поплатились. Даже с учётом того, что у «Зенита» не шёл какой-то тонкий розыгрыш, а был акцент на забросы в штрафную. Подавали-подавали туда – и в результате два гола забили», – приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

В субботу, 22 июля, подопечные Сергея Семака обыграли на выезде «Пари НН» — 2:0. Дублем в составе «Зенита» отметился форварда Матео Кассьерра.