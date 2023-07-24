«Карпицкий оставил на поле всё, что мог». Корниленко — о матче «Крыльев» с «Ахматом»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

«В первую очередь хотел бы поблагодарить команду за игру. «Ахмат» – очень сильный соперник, матч проходил в очень сложных погодных условиях, было жарко. Мы достойно сыграли, поздравляю болельщиков с победой на старте чемпионата.

Гарре и Бабкин забили потрясающие голы? Мы рады, что ребята адаптируются, приносят пользу, а когда они забивают такие красивые голы – рады вдвойне.

Насколько серьёзны повреждения Цыпченко, Иванисени и Фернандо? Мы вернёмся в Самару, игроки пройдут медобследование, и появится ясность. Когда в строй вернётся Писарский? Что касается Писарского, то с Володей мы разговаривали. Он продолжает восстановление, по срокам лучше обратиться в медицинскую службу.

Дебют Егора Карпицкого? Старался, ему было тяжело, поскольку Егор провёл в команде всего пять тренировок. Для него всё в новинку. Он оставил на поле всё, что мог. Думаю, замена в перерыве была произведена с целью добыть результат», – приводит слова Корниленко Metaratings.