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Игрок «Оренбурга» Мансилья: моя мечта — поиграть в большой команде РПЛ

Игрок «Оренбурга» Мансилья: моя мечта — поиграть в большой команде РПЛ
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Полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, что мечтает в будущем сыграть за топ-клуб Российской Премьер-Лиги.

«Задача на сезон — оказаться как можно выше, закончить чемпионат в числе первых шести команд РПЛ.
Моя мечта — поиграть в какой-нибудь хорошей и большой команде РПЛ», — сказал Мансилья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Мансилья перешёл в «Оренбург» летом 2022 года. Российский клуб арендовал полузащитника у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. На постоянной основе игроком «Оренбурга» Мансилья стал с июля 2023 года. Соглашение с «Оренбургом» подписано до 2026 года.

В 22 матчах за «Оренбург» в завершившемся сезоне РПЛ 26-летний Мансилья забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 800 тыс. «Оренбург» заплатил за Мансилью € 1,2 млн.

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