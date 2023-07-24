Мегатрансфер Малкома, потерянный Дзюба и типичный «Спартак». ПЛН #41

Представляем 41-й выпуск «Премьер-Лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский радуются возвращению сезона и обсуждают первый тур РПЛ. ЦСКА просто страдает без трансферов, «Зенит» продал Малкома и теряет Вендела, Захарян может уехать в Италию, а «Спартак» — претендент на чемпионство? Обо всём этом в нашем новом выпуске.

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Инсайды от Андрея

Таймкоды:

0:00 — Всем привет, мы вернулись!

0:34 — «Динамо» Лички бодро начало, но потом их порвал «Краснодар». А Захарян уедет в Италию?

15:15 — На ЦСКА больно смотреть. Клуб страдает из-за отсутствия трансферов.

28:11 — «Зенит» натужно обыграл «Пари НН». Клуб продаёт Малкома за € 60 млн!

40:13 — «Локо» и «Рубин» выдали классный матч. У казанцев отличные трансферы.

50:14 — «Спартак» обыграл «Оренбург» в крутом матче, забил даже Хлусевич! Аж два раза.