Мегатрансфер Малкома, потерянный Дзюба и типичный «Спартак». ПЛН #41

Представляем 41-й выпуск «Премьер-Лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский радуются возвращению сезона и обсуждают первый тур РПЛ. ЦСКА просто страдает без трансферов, «Зенит» продал Малкома и теряет Вендела, Захарян может уехать в Италию, а «Спартак» — претендент на чемпионство? Обо всём этом в нашем новом выпуске.
Таймкоды:
0:00 — Всем привет, мы вернулись!
0:34 — «Динамо» Лички бодро начало, но потом их порвал «Краснодар». А Захарян уедет в Италию?
15:15 — На ЦСКА больно смотреть. Клуб страдает из-за отсутствия трансферов.
28:11 — «Зенит» натужно обыграл «Пари НН». Клуб продаёт Малкома за € 60 млн!
40:13 — «Локо» и «Рубин» выдали классный матч. У казанцев отличные трансферы.
50:14 — «Спартак» обыграл «Оренбург» в крутом матче, забил даже Хлусевич! Аж два раза.
- 24 июля 2023
-
20:19
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:37
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:21
-
19:20
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:44
-
18:38
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:18
-
18:10
-
18:06
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:37