«Ланс» объявил о подписании контракта с Абдукодиром Хусановым

Французский «Ланс», завоевавший право выступать в групповом раунде Лиги чемпионов, объявил о подписании контракта с Абдукодиром Хусановым. 19-летний центральный защитник стал первым узбекским игроком в истории кроваво-золотистых.

«Ланс» подписал с молодым многообещающим центральным защитником Абдукодиром Хусановым контракт до 2027 года. «Расинг» в долгосрочной перспективе укрепил линию обороны, впервые в своей истории пригласив игрока из Узбекистана.

«Что сразу бросается в глаза, так это его подвижность. Он очень быстр, несмотря на внушительные антропометрические данные. Футболист обладает хорошими чувством позиции и умением читать игру. Отлично развитый игровой интеллект позволил ему быстро зарекомендовать себя в профессиональном футболе», – отмечает пресс-служба «Ланса».

Являясь воспитанником «Бунёдкора», Хусанов дебютировал на профессиональном уровне в чемпионате Беларуси. В составе «Энергетика-БГУ» защитник стал вице-чемпионом страны, забив три гола и отдав четыре голевые передачи в 27 матчах.