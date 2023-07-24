«Челси» связался с представителями «Аякса» по трансферу Кудуса

«Челси» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу полузащитника сборной Ганы Мохаммеда Кудуса. Об этом сообщает Football London.
По информации источника, 22-летний хавбек остаётся одной из главных опций «Челси» на роль атакующего полузащитника. Сам игрок заинтересован в переходе в лондонский клуб. «Аякс», скорее всего, будет готов продать своего полузащитника по приемлемой цене.
В сезоне-2022/2023 Кудус провёл 42 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «Челси» Конора Галлахера в другой лондонский клуб.
- 24 июля 2023
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