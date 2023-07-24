РПЛ перенесла время начала матча 3-го тура «Зенит» — «Динамо»
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Российская Премьер-Лига внесла изменение в расписание матчей 3-го тура чемпионата России. Встреча «Зенит» — «Динамо», которая запланирована на воскресенье, 6 августа, начнётся в 19:00 по московскому времени вместо 15:00. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
В 1-м туре стартовавшего чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. «Динамо», в свою очередь, уступило «Краснодару» — 1:3. Во 2-м туре в субботу, 29 июля, петербуржцы на выезде встретятся с «Ростовом». Начало матча — в 20:00 мск. Ранее в тот же день бело-голубые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 15:00 мск.
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