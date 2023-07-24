Александр Бубнов: «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Красно-белые одержали победу со счётом 3:2.
«Ещё перед началом сезона я говорил, что у «Спартака» одна из сильнейших атакующих линий в чемпионате. И они стали в этом плане ещё сильнее, чем в прошлом году. За счёт быстрых игроков и хорошей скамейки они могут оказывать давление на уставшего соперника. Неспроста они забили «Оренбургу» в концовках обоих таймов. Соперник под конец матча уже не имел сил, чтобы бежать назад, а красно-белые давили весь матч.
В целом эти две команды очень похожи друг на друга. И у тех и у других сильная атака и средняя линия, но есть большие проблемы в обороне. Посмотрите на «Оренбург»: они защищаются кучей, бросают игроков. Первый гол «Спартака» в этом плане очень показателен: сначала они оставили совершенно одного Промеса, которому отпасовал пяткой Зиньковский, а потом бросили Мозеса, который почти в пустые ворота уже забивал. У «Спартака» тоже всё устроено не лучшим образом: тот же Дуарте просто пролетел мимо мяча, когда забивал Воробьёв.
Отдельно хотел бы отметить игру Хлусевича, который оформил дубль. Он был сегодня активен на протяжении всего матча, и эта игра наверняка придаст ему уверенности. Он всегда был техничен и с ударом, просто забивать в «Спартаке» не получалось. Сейчас у него должно пойти.
«Оренбург» мне понравился. Они играли смело, на встречных курсах, не боялись соперника. По первому туру могу сказать, что они выглядят лучших многих фаворитов — того же «Динамо», куда ушёл Марцел Личка.
Однако «Спартак» на победу всё-таки наиграл. Не исключаю, что в этом сезоне команда Абаскаля будет играть по принципу «вы нам забьете сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». За счёт мощной атаки можно компенсировать слабости обороны. А тут ещё и очень хорошее усиление появилось в лице Бонгонды и Медины… Если из «Зенита» уйдёт Малком, у «Спартака» официально будет лучшая атака в РПЛ. На мой взгляд, красно-белые могут побороться за чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 24 июля 2023
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