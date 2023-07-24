Арбитр Федотов: вообще не понимаю, как Иванов получил назначение на 1-й тур РПЛ

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о назначении судьи Сергея Иванова на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Встреча в Нижнем Новгороде, которая состоялась в субботу, 22 июля, завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. С 50-й минуты нижегородцы играли в меньшинстве после удаления защитника Виктора Александрова.

«Я вообще не понимаю, как он получил назначение на 1-й тур, учитывая левейший пенальти, назначенный им в стыковом матче «Факела» и «Енисея». Не думаю, что это вопрос к Мажичу — всё-таки он пока изучает арбитров. Видимо, с этим назначением ему подсказали «доброжелатели», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.