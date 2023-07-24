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«Ливерпуль» пропустил три гола от «Гройтер Фюрт» за 10 минут, матч завершился вничью

«Ливерпуль» пропустил три гола от «Гройтер Фюрт» за 10 минут, матч завершился вничью
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Завершился контрольный матч, в котором встречались представитель второй немецкой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» и английский «Ливерпуль». Красные вели в два гола к 60-й минуте, но потом пропустили три мяча за десять минут и едва не проиграли.

«Ливерпуль» эффективно провёл первую часть игры: в первом тайме счёт открыл Луис Диас, а после перерыва игровое преимущество красных воплотил в дубль Дарвин Нуньес, ответивший на гол Джулиана Грина.

После этого у команды Юргена Клоппа произошёл провал. В течение десятиминутного отрезка она пропустила трижды: на 67-й, 74-й и 77-й минутах Лукас Петков и Арминдо Зиб (дубль) перевернули ход игры. Спас «Ливерпуль» от поражения Мохамед Салах, забивший на 89-й минуте с передачи всё того же Нуньеса. Итоговый счёт – 4:4.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
24 июля 2023, понедельник. 14:15 МСК
Гройтер Фюрт
Фюрт, Германия
Окончен
4 : 4
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Диас – 22'   1:1 Грин – 47'   1:2 Нуньес – 50'   1:3 Нуньес – 59'   2:3 Петков – 67'   3:3 Зиб – 74'   4:3 Зиб – 77'   4:4 Салах – 89'
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