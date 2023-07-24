«Ливерпуль» пропустил три гола от «Гройтер Фюрт» за 10 минут, матч завершился вничью

Завершился контрольный матч, в котором встречались представитель второй немецкой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» и английский «Ливерпуль». Красные вели в два гола к 60-й минуте, но потом пропустили три мяча за десять минут и едва не проиграли.

«Ливерпуль» эффективно провёл первую часть игры: в первом тайме счёт открыл Луис Диас, а после перерыва игровое преимущество красных воплотил в дубль Дарвин Нуньес, ответивший на гол Джулиана Грина.

После этого у команды Юргена Клоппа произошёл провал. В течение десятиминутного отрезка она пропустила трижды: на 67-й, 74-й и 77-й минутах Лукас Петков и Арминдо Зиб (дубль) перевернули ход игры. Спас «Ливерпуль» от поражения Мохамед Салах, забивший на 89-й минуте с передачи всё того же Нуньеса. Итоговый счёт – 4:4.