Форвард «Оренбурга»: мы могли побеждать «Спартак» или забрать себе хотя бы одно очко

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал исход матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком», который завершился поражением со счётом 2:3.

«Мы могли побеждать «Спартак» или забрать себе хотя бы одно очко. К сожалению, в итоге уезжаем домой с нулём. Конечно, я разочарован. Но это футбол, так бывает.

Думаю, мы очень здорово сыграли со «Спартаком». Нельзя сказать, что «Оренбург» играл вторым номером: какое-то время владели инициативой, у нас было несколько отличных голевых моментов. Всегда есть сверхмотивация играть против своей бывшей команды. Хотелось победить «Спартак», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, вчера, 23 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» переиграл «Оренбург» со счётом 3:2.