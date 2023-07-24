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Вратарь «Сочи» Адамов прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Вратарь «Сочи» Адамов прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»
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Голкипер «Сочи» Денис Адамов прошёл медосмотр перед трансфером в санкт-петербургский «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что для перехода голкипера в санкт-петербургский клуб осталось уладить лишь незначительные детали. Ранее о возможном переходе Адамова в «Зенит» сообщал журналист Иван Карпов.

25-летний Денис Адамов выступает за «Сочи» с февраля 2021 года. Он является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах, пропустил 39 голов и дважды сыграл на ноль. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года (по данным Transfermarkt).

Сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Сочи» завершил на 10-й строчке в турнирной таблице. «Зенит» занял первое место и стал чемпионом России в пятый раз подряд.

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