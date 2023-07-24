«Аль-Ахли» начал переговоры с Жюльеном Стефаном

Французский специалист Жюльен Стефан, остающийся без работы после ухода из «Страсбурга» в прошлом сезоне, ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли». Об этом сообщает L'Equipe.

До подписания контракта дело пока не дошло, но стороны активно обсуждают условия. В последние часы «Аль-Ахли» и 42-летний тренер значительно продвинулись в переговорах.

По мнению французского издания, Стефана привлекает не только финансовая сторона сделки, но и перспектива поработать с такими известными игроками, как Роберто Фирмино, Эдуард Менди и, возможно, Рияд Марез. Бывший тренер «Ренна» может получить первый опыт работы за рубежом.

Единственным трофеем Стефана в тренерской карьере является Кубок Франции, завоёванный с «Ренном» в сезоне-2018/2019. Под руководством этого тренера бретонский коллектив дебютировал в групповом раунде Лиги чемпионов.