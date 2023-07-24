Корнеев: руководство «Аякса» уже знало, что получит отказ на предложение по Сперцяну

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский «Аякс». Ранее появлялась информация, что «Аякс» предложил за Сперцяна € 8,5 млн + € 2 млн бонусами, но «Краснодар» это не устроило.

«Считаю, что неуважительно со стороны «Аякса», который уже полтора месяца вводит в заблуждение игрока и клуб «Краснодар», давать такое предложение. Руководство «Аякса» уже знало, что получит отказ на него, но всё равно отправило предложение. Что это за детские игры? Им давно известны все цифры, за которые можно заполучить Сперцяна. Руководство «Краснодара» поступило абсолютно правильно, не приняв это предложение.

Говорили, что «Фейеноорд» готов заплатить € 9 млн — получается, что «Краснодар» их предложение тоже отклонил бы? Это два разных клуба, и «Фейеноорд» никому не морочит голову. «Фейеноорд» — чемпион Нидерландов, играет в Лиге чемпионов, а «Аякс» ещё непонятно, когда будет на уровне своих лучших спортивных результатов», – приводит слова Корнеева Metaratings.