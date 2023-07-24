Арбитр Федотов: весь второй тайм у судьи Шадыханова был панический настрой

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Факелом». Напомним, эту игру обслуживала бригада во главе с Павлом Шадыхановым.
«В первом тайме у Шадыханова всё получалось, но после перерыва то ли жара сказалась, то ли усталость. Пошли эпизоды, на которые арбитру следовало реагировать быстрее. Падение в штрафной «Факела», Шадыханов поднимает руки, извиняется почему-то, идёт куда-то — это всё. В такой ситуации арбитр уже не принимает решение. И вот этот панический настрой сохранялся у него на протяжении всего второго тайма», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, встреча между «Ростовом» и «Факелом» завершилась победой дончан со счётом 2:1. Главный судья Шадыханов показал игрокам пять жёлтых карточек.
- 24 июля 2023
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