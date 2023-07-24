Кирилл Капленко и Лукас Вера перейдут в московское «Динамо»

Полузащитники «Оренбурга» Кирилл Капленко и Лукас Вера в ближайшее время станут игроками московского «Динамо». Об этом в эфире «Коммент.Live» на You-Tube канале «Коммент.Шоу» сообщили Леонид Слуцкий и Константин Генич.

28-летний аргентинский хавбек Вера перешёл в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса». За сине-белых в минувшем сезоне он провёл 30 матчей, забил два мяча и отдал семь голевых передач.

24-летний Капленко выступает за «Оренбург» с 2020 года. Сначала на правах аренды из «Зенита», в 2022 году «Оренбург» оформил полноценный трансфер игрока. В прошлом сезоне РПЛ Кирилл провёл за команду 20 матчей, в которых забил два гола.

По итогам сезона-2022/2023 «Оренбург» финишировал седьмым в РПЛ, а «Локомотив» — восьмым.