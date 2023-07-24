Коновалов: если «Спартак» никого не купит в защиту, будет тяжело

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые были сильнее «Оренбурга» (3:2).
«Может ли «Спартак» рассчитывать на хорошие результаты с не лучшей игрой в обороне? С учётом прошлогодней игры в защите, если никого не купят, будет сложно. В первой встрече сезона красно-белые пропустили два мяча. Хорошо, что удалось отыграться и вырвать победу, но в обороне с прошлого года надёжности немного.
У «Спартака» сорвался один трансфер — Эракович ушёл в «Зенит». Возможно, купят кого-то другого, раз есть такое желание.
«Оренбург» для «Спартака» всегда был непростым соперником. Кроме того, у них дома искусственное поле, и они там набирают много очков. Так что посмотрим. Приятно, что команда Ярошика показала хорошую игру, и у нас появилась ещё одна интересная команда, которая будет соперничать с грандами нашего чемпионата. Пока он у нас один – «Зенит», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал оборону «Спартака».
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