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Матч «Интер Майами» с участием Месси посмотрело рекордное для MLS число зрителей

Матч «Интер Майами» с участием Месси посмотрело рекордное для MLS число зрителей
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Аргентинский нападающий Лионель Месси уже побил первый рекорд в США. Согласно информации аргентинского издания El Grafico, первый матч Лео за «Интер Майами» с «Крус Асуль» в Кубке Лиг (2:1) посмотрели 12,5 млн зрителей в США. Это рекордный показатель в истории местной футбольной лиги.

Ранее владелец франшизы Дэвид Бекхэм сообщил, что презентация Месси, состоявшаяся несколькими днями ранее, набрала в сумме 3,5 миллиарда просмотров. Число подписчиков «Интер Майами» в социальных сетях увеличилось в разы с момента объявления о прибытии семикратного обладателя «Золотого мяча».

Напомним, Лионель Месси дебютировал в новой команде, выйдя на замену на 54-й минуте. В дополнительное время он принёс «Интер Майами» победу, великолепно исполнив штрафной удар. На трибунах стадиона за дебютом Месси наблюдала 21 тысяча болельщиков, включая таких звёзд шоу-бизнеса и спорта, как Леброн Джеймс, Серена Уильямс и Ким Кардашьян.

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