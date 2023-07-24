«Ювентус» может взять в аренду хавбека «Барселоны» Кессье

«Ювентус» ведёт активную работу по подписанию полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, на данный момент клубы обсуждают аренду 26-летнего хавбека с опцией обязательного выкупа за € 15 млн.

Кессье забивает победный гол в ворота мадридского «Реала» в матче 26-го тура Ла Лиги:

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Кессье перешёл в «Барселону» на правах свободного агента летом 2022 года. За сезон в команде ивуариец в 43 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи, а также выиграл Суперкубок и чемпионат Испании. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о продолжении сотрудничества «Ювентуса» с полузащитником Фабио Миретти.