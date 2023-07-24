«Я очень счастлив». Главный тренер «Торпедо» Клотет — о победе в матче с «Химками»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу в матче 2-го тура Мелбет Первой лиги с «Химками» (2:1).

«Я очень счастлив. Команда наконец-то поняла мои требования. Я им объяснил, что у нас сегодня очень важное дерби. Они выполнили всё, что я просил: не поддавались эмоциям, сыграли прагматично. Мы были хороши в завершении атак.

Я считаю, что нужно строить команду, которая будет хорошо защищаться, а не рисковать и лететь вперёд. Мне нравится, что команда понимает, как нужно играть: когда выигрываем — один стиль игры, когда проигрываем — другой. Команда знает, как нужно защищаться, как выходить в атаку, как играть на контратаках, атаковать со скоростью и вниманием. Помните, мы играли в красивый футбол несколько месяцев назад, но проиграли 2:4? Сейчас я хочу создать молодую команду, чтобы она развивалась от игры к игре и понимала, что такое «Торпедо», — приводит слова Клотета пресс-служба автозаводского клуба.