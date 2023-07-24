Стипиди: сейчас вовсю глумятся над Личкой, но постеснялись бы своего лицемерия

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди резко высказался о критиках главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Послушайте и посмотрите, что говорят о Личке! Думали, он кудесник какой-то, волшебник, что ли? Ему дали тот же провальный состав, который был у «Динамо» в прошлом сезоне. В пятницу комментатор рассуждал о том, что, оказывается, Личка на предсезонке так гонял футболистов, что они еле-еле с поля уползали. Но где он это видел? Ему сам Личка рассказал или руководство «Динамо»? Я не могу понять, откуда всё это берётся. Нет, чтобы сказать, что «Краснодар» с серьёзным тренером Ивичем обыграл «Динамо» по делу.

Глумятся над Личкой сейчас вовсю, но хотя бы постеснялись своего лицемерия. В конце прошлого сезона они называли Личку супертренером, потому что «Оренбург» завершил чемпионат на очень приличном месте. И ещё говорят, что у «Динамо» команда молодая. Но какие молодые игроки были в основном составе «Динамо» в игре с «Краснодаром», кроме Тюкавина и Захаряна? А что станут говорить эти критики Лички, если во втором, третьем, четвёртом, пятом турах «Динамо» побеждать станет?» — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в матче первого тура чемпионата России «Динамо» дома уступило «Краснодару» со счётом 1:3.