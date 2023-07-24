Софьян Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Длившиеся несколько дней переговоры с руководством итальянской «Фиорентины» увенчались успехом для «Манчестер Юнайтед», который подписал контракт с полузащитником Софьяном Амрабатом. Об этом сообщает марокканский журналист Изем Анасс в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» заплатит за игрока сборной Марокко € 25 млн и ещё € 4 млн могут поступить на счета «Фиорентины» в виде дополнительных бонусов.
В сезоне-2022/2023 на счету Софьяна Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2023
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:37
Партнерский контент