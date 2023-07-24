Софьян Амрабат подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Длившиеся несколько дней переговоры с руководством итальянской «Фиорентины» увенчались успехом для «Манчестер Юнайтед», который подписал контракт с полузащитником Софьяном Амрабатом. Об этом сообщает марокканский журналист Изем Анасс в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» заплатит за игрока сборной Марокко € 25 млн и ещё € 4 млн могут поступить на счета «Фиорентины» в виде дополнительных бонусов.

В сезоне-2022/2023 на счету Софьяна Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.