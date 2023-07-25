Лига чемпионов, 25 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 25 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Матчи 25 июля (время начала — московское):

19:00. «Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);

19:00. «ХИК» (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия);

21:00. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан);

21:00. «Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);

21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия);

22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия);

22:15. «Брейдаблик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания).

Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.