Лига чемпионов, 25 июля: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 25 июля, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Матчи 25 июля (время начала — московское):
19:00. «Жальгирис» (Литва) — «Галатасарай» (Турция);
19:00. «ХИК» (Финляндия) — «Мольде» (Норвегия);
21:00. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан);
21:00. «Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
21:30. «Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия);
22:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия);
22:15. «Брейдаблик» (Исландия) — «Копенгаген» (Дания).
Ранее стали известны возможные соперники участников второго квалификационного раунда по третьему раунду. Отметим, что победитель пары «Арис» — «БАТЭ» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ракува» и «Карабаха». В случае прохода «Астаны» в следующий раунд отбора команда из Казахстана встретится с греческим АЕКом.
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