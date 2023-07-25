«Не все до конца поняли, куда мы пришли». Талалаев — о матче «Химок» с «Торпедо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 2-го тура Мелбет Первой лиги с «Торпедо» (1:2).

«Команда играла, я доволен. Два стандарта — два гола. Проиграли. Будем работать над стандартами и над реализацией. А так, считаю, что во всех компонентах игры моя команда была сильнее. Единственное, может быть, в чём мы ещё уступили — это в игре заменами. Я не совсем удовлетворён, как люди вышли на замену. Но и в этом есть ошибка тренерского штаба, потому что можно было сохранять ничейный результат, перестроиться на более оборонительную схему, а мы же хотели дожать соперника и все замены делали на атаку.

Соглашусь ли, что «Химки» подсели в конце игры и «Торпедо» могло интенсивнее атаковать? Абсолютно не соглашусь, есть цифры. Нам тренерскому штабу нужно анализировать не только счёт, а то, что происходило на поле. Мне, кажется, видели, кто подсел, у кого сводило ноги, кто делал замены по полторы минуты. И из добавленных пяти минут мы доиграли 4:40. Бывает так. Нам есть над чем работать — над реализацией. Надо забивать свои моменты, мы достаточно создали и в первом тайме, и во втором. И ещё раз: стандарты у своих ворот. Одно дело — в Тюмени, когда смешанный состав пропускает два после аутов. Другое дело, когда люди, которые пришли решать задачу, позволяют себе такие вольности. Здесь вопрос ещё восприятия: не все до конца поняли, куда мы пришли. Здесь нельзя быть просто большими игроками — здесь, в Первой лиге, нужно бороться», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.