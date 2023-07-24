Агент: слышал много фантастических слухов, но приоритет Бонуччи – остаться в «Ювентусе»

Футбольный агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, заявил о желании игрока продолжить выступления за туринскую команду.
«Я слышал так много фантастических слухов о Бонуччи, но его главное желание — остаться в «Ювентусе», капитаном которого он был несколько месяцев назад.
Он футболист мирового класса, капитан сборной Италии и лидер «Ювентуса». Если ситуация на рынке изменится, мы будем рассматривать только варианты, достойные его уровня, чтобы найти лучшее решение для всех», – сказал агент в интервью изданию ANSA.
Бонуччи провёл в «Ювентусе» 12 сезонов, став олицетворением последней эпохи клуба. На протяжение нескольких лет защитник был капитаном команды, за которую провёл более 500 матчей. В прошлом сезоне 36-летний футболист реже выходил на поле из-за менее эффективной игры и многочисленных травм. По информации итальянских СМИ, тренерский штаб «Ювентуса» включил Бонуччи в группу игроков, на которых «старая синьора» больше не рассчитывает.
- 25 июля 2023
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 24 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:28
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:05