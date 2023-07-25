Коновалов — о футболистах «Динамо»: на фоне «Краснодара» они смотрелись тяжеловато

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» дома уступило «Краснодару» (1:3).
«Интересная встреча получилось между «Динамо» и «Краснодаром». «Быки» удивили своей хорошей игрой. «Бело-голубые» неплохо начали встречу, имели интересные моменты, но гости взяли своей суперготовностью. Они смотрелись побыстрее, помобильнее хозяев в целом. Возможно, в «Динамо» после смены тренера ещё идёт притирание, ребята подстраиваются под новые требования Лички. На фоне «Краснодара» они смотрелись тяжеловато», — приводит слова Коновалова «Евро-Футбол.Ру».
В матче первого тура «Краснодар» повёл с преимуществом в два мяча уже к 35-й минуте благодаря голам Джона Кордобы и Александра Черникова. Во втором тайме Жоау Батчи довёл счёт до разгромного. Голом «престижа» в составе московской команды отметился Фёдор Смолов.
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