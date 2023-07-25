Глава АПЛ: аравийцы имеют такое же право покупать игроков, как и клубы любой другой лиги

Исполнительный директор английской Премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс рассказал, что в данный момент его не слишком беспокоит растущее влияние Саудовской Аравии в футболе.

«Очевидно, происходит что-то новое. Профессиональная лига Саудовской Аравии заявила, что хочет войти в топ-10 к 2030 году. Они инвестируют в игроков и тренеров, чтобы попытаться поднять престиж лиги и клубов.

Нам потребовалось 30 лет, чтобы занять ту позицию, которую мы занимаем сейчас с точки зрения статуса, конкурентоспособности и размера доходов. В данный момент я бы не слишком беспокоился, очевидно, клубы Саудовской Аравии имеют такое же право покупать игроков, как и клубы любой другой лиги.

В конце концов, Премьер-лига генерирует ежегодный доход в размере £ 6 млрд (€ 6,95 млрд), и эти деньги реинвестируются в развитие футбола. Все хорошие турниры должны иметь хорошие потоки доходов, чтобы сохранять уровень.

Премьер-лига потратила 30 лет на укрепление своих позиций на рынке. У нас фантастическая конкуренция, и это говорит само за себя. Похоже, мы оказываем влияние не только внутри страны, но и в международном масштабе», – приводит слова Мастерса BBC Sport.