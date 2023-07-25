«Ницца» арендовала полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона
Поделиться
28-летний универсальный полузащитник Морган Сансон, права на которого принадлежат «Астон Вилле», следующий сезон проведёт в «Ницце».
«Морган — зрелый игрок, отлично знающий Лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени. Он амбициозный парень, который добавит команде опыта и таланта. Моргана хорошо развит физически, что позволяют ему быть очень активным на поле», – приводит слова спортивный директора «Ниццы» Флорана Гизольфи пресс-служба клуба.
Бывший игрок «Ле-Мана», «Монпелье», «Марселя» и «Астон Виллы» Морган Сансон в общей сложности провёл в чемпионате Франции 238 матчей (36 голов). Вторую половину прошлого сезона он отыграл за «Страсбург».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2023
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 24 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:28
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:05
Партнерский контент