«Ницца» арендовала полузащитника «Астон Виллы» Моргана Сансона

28-летний универсальный полузащитник Морган Сансон, права на которого принадлежат «Астон Вилле», следующий сезон проведёт в «Ницце».

«Морган — зрелый игрок, отлично знающий Лигу 1. Он переходит в нашу команду по договору арены с возможностью покупки, и мы хотим, чтобы он оставался с нами в течение длительного времени. Он амбициозный парень, который добавит команде опыта и таланта. Моргана хорошо развит физически, что позволяют ему быть очень активным на поле», – приводит слова спортивный директора «Ниццы» Флорана Гизольфи пресс-служба клуба.

Бывший игрок «Ле-Мана», «Монпелье», «Марселя» и «Астон Виллы» Морган Сансон в общей сложности провёл в чемпионате Франции 238 матчей (36 голов). Вторую половину прошлого сезона он отыграл за «Страсбург».